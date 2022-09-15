В Югре прошли антитеррористические учения с участием множества силовиков

Сегодня, 15 сентября, в Югре прошли антитеррористические учения. Они состоялись в Нижневартовске, в них приняли участие множество силовых структур: региональное управление Федеральной службы безопасности по Тюменской области, Росгвардия, Федеральная служба охраны, Министерство чрезвычайных ситуаций, Министерство внутренних дел, а также региональные органы власти. Формат учений был командно-штабным.

Согласно легенде, террористы готовились захватить заложников в интерьер-центре «Новый Гулливер» в Нижневартовске. Задачей участников учений было отработать практические навыки по пресечению этого террористического акта, ликвидацию возможных последствий, а также проверить уровень взаимодействия между различными силовыми органами, которые вовлечены в отработку этого задания.

«По оценке руководителя антитеррористического учения, все правоохранительные ведомства и органы исполнительной власти сработали эффективно. Учебные задачи реализованы в полном объеме», – так резюмировала прошедшие учения пресс-служба регионального управления ФСБ по Тюменской области.

Напомним, в Югре на постоянной основе действует антитеррористическая комиссия под председательством губернатора Натальи Комаровой.