Житель ХМАО прописал у себя трех уроженцев Узбекистана

В Октябрьском районе Югры вынесли обвинительный приговор в отношении югорчанина, который решил фиктивно зарегистрировать трех мигрантов. Как выяснилось, обвиняемый решил зарегистрировать иностранцев с целью их легализации на территории поселка Андра.

«При этом фактически по месту пребывания они никогда не проживали. Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 100 тыс рублей. Указанные граждане сняты с регистрационного учета по месту пребывания», - уточнили в пресс-службе прокуратуры Югры.

Ранее местный житель Югорска решил зарегистрировать четырех мигрантов, потому что они его земляки.