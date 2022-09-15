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Югорчанина поймали на незаконной прописке мигрантов

Житель ХМАО прописал у себя трех уроженцев Узбекистана

Югорчанина поймали на незаконной прописке мигрантов
Фото: pixabay.com

В Октябрьском районе Югры вынесли обвинительный приговор в отношении югорчанина, который решил фиктивно зарегистрировать трех мигрантов. Как выяснилось, обвиняемый решил зарегистрировать иностранцев с целью их легализации на территории поселка Андра.

«При этом фактически по месту пребывания они никогда не проживали. Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 100 тыс рублей. Указанные граждане сняты с регистрационного учета по месту пребывания», - уточнили в пресс-службе прокуратуры Югры.

Ранее местный житель Югорска решил зарегистрировать четырех мигрантов, потому что они его земляки.


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Сегодня в 17:34, просмотров: 92, комментариев: 0
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