Югорчане пожаловались главе СКР на длительные судебно-медицинские экспертизы

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести служебные проверки в правоохранительные органах Югры. Так, во время личного приема граждан местные жители пожаловались на долгие судебно-медицинские экспертизы.

«Заявительница сообщила, что ее 18-летний сын в августе 2021 года обратился в БУ «Нижневартовская городская стоматологическая поликлиника» с жалобами на покраснение в области зуба, а также увеличение лимфатических узлов. По результатам медицинского осмотра врачом-стоматологом было принято решение об удалении зуба, операцию провели в тот же день. Однако состояние пациента ухудшилось, он был госпитализирован и в сентябре 2021 года скончался. Заявительница выразила обеспокоенность длительностью проведения судебно-медицинских экспертиз, а также ходом расследования уголовного дела, возбужденного по ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», – говорится в сообщении ведомства.

Еще одна женщина рассказала, что в январе 2021 года при проведении ей срочных родов в БУ «Нижневартовский окружной клинический перинатальный центр» наступила гибель плода. Она также не согласна с выводами судебно-медицинской экспертизы, которая не установила вины врачей.

Глава СК России отметил неудовлетворительную работу подчиненных при расследовании обоих уголовных дел, в том числе в области проведения судебно-медицинских экспертиз. Назначена служебная проверка.