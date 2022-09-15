16+
Логотип Сиапресс
USD  59,7751   EUR  59,8368  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​По всей Югре летом заменили 77 километров ветхих теплосетей

Югра готова к отопительному сезону

​По всей Югре летом заменили 77 километров ветхих теплосетей
Фото администрации Сургута

Югра входит в очередной отопительный сезон. За лето во всех муниципалитетах региона обновили 77,1 километра ветхих теплосетей, для предупреждения и оперативного закрытия внештатных ситуаций подготовлены 435 аварийных бригад. Такие данные были озвучены на заседании комиссии по развитию местного самоуправления Югры под председательством Натальи Комаровой.

В настоящий момент все муниципалитеты завершили подготовку к отопительному сезону (в некоторых он уже начался) и получают паспорта готовности. Пока выданы 7 из 41, отмечает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры. «Их своевременное получение – ответственность глав муниципальных образований. Приоритет в течение всего отопительного сезона – безаварийная подача тепла потребителям, оперативное устранение инцидентов», – подчеркнула глава региона.

«Аварий, повлекших за собой чрезвычайные ситуации, на территории автономного округа в отопительный период не зафиксировано. Устранение неполадок выполнялось в установленные законодательством сроки. Отмечу, что нашей задачей является не только обеспечить запуск тепла на объектах коммунальной инфраструктуры, но и обеспечение каждого потребителя качественной, бесперебойной услугой “теплоснабжение”», – сообщил докладчик по теме готовности региона к отопительному сезону, глава Ханты-Мансийского района Кирилл Минулин.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:17, просмотров: 119, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Наталье Комаровой показали, как в Сургуте строят скоростные пассажирские лодки. Правда, вдалеке от воды 782
  2. Департамент культуры и молодежной политики Сургута возглавил Антон Акулов 750
  3. ​В Пыть-Яхе начали строить новый ж/д вокзал 667
  4. ​Югра презентует свои продукты и сельскохозяйственные мощности в Екатеринбурге 596
  5. ​За десять лет количество многодетных семей в Югре выросло в 3,5 раза 568
  6. ​Странно: гадюшник на «грэсовском пятачке» не могли снести 15 лет, а с ж/д вокзалом порешали очень быстро 528
  7. Сбербанк подарит 3000 рублей за открытие бизнеса онлайн 428
  8. «Вопросами трудоустройства мы начинаем заниматься, как только человек приступил к профессиональному обучению» 387
  9. Водитель Toyota Avensis выехал на встречку и спровоцировал смертельное ДТП в Нефтеюганском районе 250
  10. Нефтеюганец переходил дорогу на красный свет и угодил под легковушку 196
  1. Подача отопления в Сургуте начнется с понедельника и продлится пять дней 6348
  2. ​Сургутские врачи рассказали о программе диспансеризации населения 2134
  3. Третья смена 1834
  4. ​Новая дорога продолжит Никольскую улицу в Сургуте 1756
  5. ​Корона наступает? В Югре растет число новых заболевших 1575
  6. Неизвестный повредил пять припаркованных автомобилей в Нефтеюганске 1553
  7. ​С нашим топорным подходом от уроков патриотизма в школах толку не будет. Все закончится формализмом 1527
  8. ​Сургутский школьник предложил плавить снег энергией ГРЭС 1514
  9. Ушла эпоха: в Сургуте приступили к сносу недостроя на Энергетиков 1501
  10. ​Молдавия возобновляет авиасообщение с Россией с 1 октября 1433
  1. Подача отопления в Сургуте начнется с понедельника и продлится пять дней 6348
  2. Как 37 лет назад Горбачёв в Сургут приезжал 4619
  3. ​Сбежавших в ХМАО подростков нашли почти за полторы тысячи километров от дома 3846
  4. В ДТП погибла директор популярной в Сургуте клиники красоты 3804
  5. Районный парикмахер 3732
  6. ​Елена Шумакова — про новое «Утро» молодежной политики Югры 3397
  7. ​Снег не за горами. На Югру надвигаются холода 3177
  8. В Сургуте ищут мужчину, который приехал в город на заработки и стал бездомным 2896
  9. ​В Сургуте построят большую мечеть за полмиллиарда рублей 2631
  10. На югорском месторождении заметили стаю волков 2555

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика