Югра готова к отопительному сезону

Югра входит в очередной отопительный сезон. За лето во всех муниципалитетах региона обновили 77,1 километра ветхих теплосетей, для предупреждения и оперативного закрытия внештатных ситуаций подготовлены 435 аварийных бригад. Такие данные были озвучены на заседании комиссии по развитию местного самоуправления Югры под председательством Натальи Комаровой.

В настоящий момент все муниципалитеты завершили подготовку к отопительному сезону (в некоторых он уже начался) и получают паспорта готовности. Пока выданы 7 из 41, отмечает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры. «Их своевременное получение – ответственность глав муниципальных образований. Приоритет в течение всего отопительного сезона – безаварийная подача тепла потребителям, оперативное устранение инцидентов», – подчеркнула глава региона.

«Аварий, повлекших за собой чрезвычайные ситуации, на территории автономного округа в отопительный период не зафиксировано. Устранение неполадок выполнялось в установленные законодательством сроки. Отмечу, что нашей задачей является не только обеспечить запуск тепла на объектах коммунальной инфраструктуры, но и обеспечение каждого потребителя качественной, бесперебойной услугой “теплоснабжение”», – сообщил докладчик по теме готовности региона к отопительному сезону, глава Ханты-Мансийского района Кирилл Минулин.