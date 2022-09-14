Губернатору Югры показали лодочное производство в Сургуте

В ходе рабочего визита Натальи Комаровой в Сургут ей показали цех по производству скоростных грузопассажирских лодок Apparelboats. Этим занимается компания «Роко мото», которая была основана в 2003 году, а в 2020 году расширила свои мощности до тысячи квадратных метров, и сейчас может строить одновременно по четыре судна.

Как передает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры, катера Apparelboats подходят и для транспорта, и для туризма, и для государственных задач по контролю за безопасностью судоходства, а также установлению связей с труднодоступными территориями, коих в Югре достаточно.

Правда, есть один нюанс – производство этих катеров находится на приличном удалении от воды, что мешает таким процессам, как спуск и подъем судов, проведение испытаний и ремонта. «В Сургуте есть хорошая ремонтная база «Рыбфлота». Можно использовать ее возможности. Возможно, на условиях аренды. Посмотрим, чем можно помочь», – сказала по этому поводу Наталья Комарова.

Стоит отметить, что Югра активно сотрудничает с производителями водного транспорта – при содействии правительства региона и «Северречфлота» в Нижегородской области идет сборка новых теплоходов «Метеор-120Р» и «Метеор-2020», которые будут бороздить просторы югорских рек. В них смогут поместиться до 120 человек, их маршруты будут связывать окружную столицу с труднодоступными муниципальными образованиями.