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​Югра презентует свои продукты и сельскохозяйственные мощности в Екатеринбурге

Делегация Югры отправилась на агропромышленную выставку УрФО

​Югра презентует свои продукты и сельскохозяйственные мощности в Екатеринбурге
Фото t.me/komarova_ugra

Делегация из Югры участвует в юбилейной десяток межрегиональной агропромышленной выставке УрФО, которая проходит в Екатеринбурге в эти дни. Гостей мероприятия приветствовал полпред президента на Урале Владимир Якушев: «Регионы Уральского федерального округа укрепили свой агропромышленный потенциал, сохранили высокие показатели самообеспеченности по основным видам продукции: яйцо, картофель, молоко, мясо. Справились с последствиями засухи 2020-2021 годов, с утроенной энергией внедряют современные агротехнологии. За каждым успехом стоит большой труд людей, не боящихся трудностей».

Теперь у российских регионов, включая Урал, стоят новые задачи по импортозамещению и обеспечению продовольственного и технологического суверенитета.

«Ханты-Мансийский автономный округ в текущем году увеличивает финансирование поддержки агропромышленного комплекса, – цитирует Наталью Комарову департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры. – Целевые задачи, стоящие перед нашим регионом, предусматривают увеличение обеспеченности жителей Югры собственной продукцией. В данном случае речь идет о проектах по рыбопереработке, переработке молока и мяса птицы. Благодаря этому, собственная обеспеченность увеличится до 36 и 26 процентов соответственно».

Она также подчеркнула, что проверенные производители в регионе маркируют свои товары знаком «Сделано в Югре», что глава региона называет «знаком качества и безопасности».

Агропромышленная выставка УрФО в Екатеринбурге завершится 15 сентября.


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Сегодня в 15:13, просмотров: 112, комментариев: 0
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