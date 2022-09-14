Строительство нового ж/д вокзала стартовало в Пыть-Яхе

Новый железнодорожный вокзал в Пыть-Яхе постепенно становится реальностью – старт его строительства был дан на минувшей неделе. Глава города Александр Морозов доложил об этом в ходе совещания, посвященного вопросам строительства, под председательством заместителя губернатора Югры Азата Ислаева.

«На объект завезена спецтехника, строительные материалы, подрядчик приступил к строительству административного здания вокзала. Все возникающие вопросы решаем совместно», – цитирует Морозова департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.

Соглашение о строительстве нового вокзала в Пыть-Яхе и реконструкции вокзала в Сургуте было подписано департаментом дорожного хозяйства и транспорта Югры, АО «РЖД» и Фондом развития Югры. Их суммарная стоимость – 4,4 млрд рублей. Оба объекта должны быть введены в эксплуатацию в 2025 году.

Кроме того, в ходе онлайн-совещания с Азатом Ислаевым были подняты другие вопросы – например, о строительстве жилья. «На сегодняшний день в автономном округе введено в эксплуатацию 114 тысяч квадратных метров жилья, что составляет 59 процентов от плана», – рассказал бывший сургутский чиновник, ныне директор департамента строительства и ЖКХ Григорий Невоструев.