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Югорчанин окажется за решеткой за пьяное вождение

Жителя ХМАО отправят в колонию за повторное вождение в нетрезвом виде

Югорчанин окажется за решеткой за пьяное вождение
Фото: unsplash.com

25-летний житель поселка Кондинский отправится в колонию за повторное вождение в нетрезвом виде. Югорчанина, ранее судимого за управление авто в нетрезвом виде, задержали 8 марта 2022 года сотрудники ДПС в Ханты-Мансийске. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Югры.

«Ханты-Мансийским районным судом водитель признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде года исправительных работ с лишением права управлением транспортными средствами на 2 года и 9 месяцев. Посчитав назначенное наказание излишне мягким, приговор суда обжалован Ханты-Мансийской межрайонной прокуратурой. Суд автономного округа согласился с позицией государственного обвинителя и назначил молодому человеку наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, одновременно лишив его права управления транспортными средствами на 2 года 10 месяцев», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Югорске задержали рецидивиста, ранее судимого за вождение в нетрезвом виде.


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Сегодня в 11:13, просмотров: 134, комментариев: 0
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