Югорские предприятия начали чаще принимать на работу молодых специалистов

Востребованность выпускников вузов без опыта в промышленности Югры за год выросла. Так, 71% работодателей округа готовы взять к себе в организацию молодых специалистов, сообщают в исследовании сервиса SuperJob.

«Среди компаний различных отраслей чаще всего молодых специалистов в Югре готовы принять работодатели из IT, финансовой и производственной сфер (78-82%). Нужно отметить, что по сравнению с прошлым годом уровень лояльности к молодым специалистам сохранили транспортно-логистические компании (59% из них открыты для выпускников вузов без опыта, впрочем, это низкая цифра), а в промышленной отрасли востребованность даже чуть выросла (+2 процентных пункта)», – говорится в результатах опроса.

Чаще всего работодатели готовы трудоустроить молодых специалистов на инженерно-технические должности и в отделы продаж.

Крупный бизнес также лоялен: 8 из 10 предприятий города со штатной численностью от 1 000 человек принимают выпускников вузов.

Напоминаем, ранее в siapress.ru рассказали, почему брать на работу молодежь выгодно.