16+
Логотип Сиапресс
USD  60,4696   EUR  60,8571  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В Нижневартовске из-за ремонта перекроют популярную дорогу

Движение по центральной улице Нижневартовска перекроют из-за ремонта

В Нижневартовске из-за ремонта перекроют популярную дорогу
pixabay.com

В Нижневартовске с 12 сентября начнется ремонт улицы Ленина (нечетная сторона от проспекта Победы до улицы Нефтяников). Работы выполнит подрядная организация ООО «Консалтинговая группа «Сила права»», сообщили в пресс-службе администрации города.

«В связи с проводимыми мероприятиями будет частично перекрыто движение для транспортных средств. Жителям города рекомендуется обращать внимание на временные дорожные знаки, соблюдать правила дорожного движения и заблаговременно планировать свой маршрут», - добавили в пресс-службе.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:39, просмотров: 84, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Наталья Комарова с Вагитом Алекперовым съездили в город-юбиляр Покачи 590
  2. В ХМАО проходит единый день голосования: выбирают 13 глав и 113 депутатов 441
  3. ​Молодой мужчина погиб из-за лося на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск 326
  4. Югорчанин стал лучшим лесным пожарным России 276
  5. ​Мошенник рассказал вартовчанке, как не стать жертвой обмана, и убедил взять крупный кредит 273
  6. ​Вылетевший в Бишкек самолет вернулся в Сургут из-за проблем с генератором 266
  7. ​Почти 7 тысяч югорчан лечатся от ковида 253
  8. Потребление алкоголя в России сократилось на 40% за 14 лет, сообщил Мурашко 236
  9. Житель Белоярского так сильно хотел телевизор, что оплатил его три раза 164
  10. Осень по-королевски // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 124
  1. В ДТП погибла директор популярной в Сургуте клиники красоты 3409
  2. Подача отопления в Сургуте начнется с понедельника и продлится пять дней 2502
  3. ​В Сургуте построят большую мечеть за полмиллиарда рублей 2399
  4. Сургутянка узнала у незнакомца пароль от мобильного банка и перевела себе 640 тысяч рублей 2144
  5. ​Бывший вице-мэр Сургута ушел из Газпрома 1770
  6. ​Сургутские врачи рассказали о программе диспансеризации населения 1511
  7. ​Забор в «долине нищих» можно снести, но не лучше ли серьезно обсудить жилищную политику в Сургуте? 1452
  8. ​Заход — по Ленину 1325
  9. 26 автобусов в Сургуте останутся без кондуктора 1223
  10. Неизвестный повредил пять припаркованных автомобилей в Нефтеюганске 1166
  1. ​Первый ди-джей Сургута, фехтовальщик и чуткий начальник... 8206
  2. Как 37 лет назад Горбачёв в Сургут приезжал 4375
  3. ​Сургутским стрелком на парковке оказался полицейский 3912
  4. ​Сбежавших в ХМАО подростков нашли почти за полторы тысячи километров от дома 3609
  5. Районный парикмахер 3460
  6. В ДТП погибла директор популярной в Сургуте клиники красоты 3409
  7. ​Люди и книги 3308
  8. ​Елена Шумакова — про новое «Утро» молодежной политики Югры 3071
  9. ​Снег не за горами. На Югру надвигаются холода 2895
  10. В Сургуте ищут мужчину, который приехал в город на заработки и стал бездомным 2706

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика