Движение по центральной улице Нижневартовска перекроют из-за ремонта

В Нижневартовске с 12 сентября начнется ремонт улицы Ленина (нечетная сторона от проспекта Победы до улицы Нефтяников). Работы выполнит подрядная организация ООО «Консалтинговая группа «Сила права»», сообщили в пресс-службе администрации города.

«В связи с проводимыми мероприятиями будет частично перекрыто движение для транспортных средств. Жителям города рекомендуется обращать внимание на временные дорожные знаки, соблюдать правила дорожного движения и заблаговременно планировать свой маршрут», - добавили в пресс-службе.