16+
Логотип Сиапресс
USD  60,4696   EUR  60,8571  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В ХМАО проходит единый день голосования: выбирают 13 глав и 113 депутатов

55 избирательных участков открылись в Югре в единый день голосования

В ХМАО проходит единый день голосования: выбирают 13 глав и 113 депутатов
siapress.ru

В ХМАО в 8 часов утра открылись 55 избирательных участков. Жители региона выбирают 13 глав муниципальных образований и 113 депутатов. Голосование продлится до 20 часов, сообщает пресс-служба региональной Избирательной комиссии.

«Одновременно с голосованием в помещениях участковых избирательных комиссий будет проводиться голосование граждан на дому. Такой возможностью могут воспользоваться избиратели, которые по уважительной причине (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, другие уважительные причины) не могут прийти в помещение своей участковой избирательной комиссии», - говорится в сообщении пресс-службы комиссии.

В досрочном голосовании в ХМАО, которое проходило с 31 августа по 10 сентября, приняли участие 4 962 человека. В том числе проголосовали 254 избирателя, проживающие в труднодоступных территориях в Белоярском, Сургутском и Ханты-Мансийском районах.


нравится (0) не нравится (1)
Сегодня в 11:36, просмотров: 113, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Новая дорога продолжит Никольскую улицу в Сургуте 862
  2. ​Сургутский школьник предложил плавить снег энергией ГРЭС 802
  3. ​Питерскому художнику-хулигану светит уголовка 663
  4. ​Системы очистки воды в Сургуте обновят 656
  5. ​Наталья Комарова с Вагитом Алекперовым съездили в город-юбиляр Покачи 502
  6. ​Алкаш после двери алкомаркета должен видеть опорный пункт полиции, а не детскую площадку с играющим на ней ребенком 408
  7. Югорчанин стал лучшим лесным пожарным России 169
  8. ​Мошенник рассказал вартовчанке, как не стать жертвой обмана, и убедил взять крупный кредит 151
  9. ​Почти 7 тысяч югорчан лечатся от ковида 126
  10. В ХМАО проходит единый день голосования: выбирают 13 глав и 113 депутатов 113
  1. В ДТП погибла директор популярной в Сургуте клиники красоты 3389
  2. ​В Сургуте построят большую мечеть за полмиллиарда рублей 2383
  3. Подача отопления в Сургуте начнется с понедельника и продлится пять дней 2360
  4. Сургутянка узнала у незнакомца пароль от мобильного банка и перевела себе 640 тысяч рублей 2131
  5. В Сургуте в ДТП пострадали женщина и младенец 1926
  6. ​Бывший вице-мэр Сургута ушел из Газпрома 1730
  7. ​Сургутские врачи рассказали о программе диспансеризации населения 1458
  8. ​Забор в «долине нищих» можно снести, но не лучше ли серьезно обсудить жилищную политику в Сургуте? 1436
  9. ​Заход — по Ленину 1299
  10. 716 югорчан заболели ковидом за сутки 1228
  1. ​Первый ди-джей Сургута, фехтовальщик и чуткий начальник... 8194
  2. Как 37 лет назад Горбачёв в Сургут приезжал 4366
  3. ​Сургутским стрелком на парковке оказался полицейский 3899
  4. ​Сбежавших в ХМАО подростков нашли почти за полторы тысячи километров от дома 3598
  5. ​Открытие сезона охоты в ХМАО откладывается из-за лесных пожаров 3568
  6. Районный парикмахер 3443
  7. В ДТП погибла директор популярной в Сургуте клиники красоты 3389
  8. ​Люди и книги 3297
  9. ​Елена Шумакова — про новое «Утро» молодежной политики Югры 3056
  10. ​Снег не за горами. На Югру надвигаются холода 2882

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика