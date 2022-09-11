55 избирательных участков открылись в Югре в единый день голосования

В ХМАО в 8 часов утра открылись 55 избирательных участков. Жители региона выбирают 13 глав муниципальных образований и 113 депутатов. Голосование продлится до 20 часов, сообщает пресс-служба региональной Избирательной комиссии.

«Одновременно с голосованием в помещениях участковых избирательных комиссий будет проводиться голосование граждан на дому. Такой возможностью могут воспользоваться избиратели, которые по уважительной причине (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, другие уважительные причины) не могут прийти в помещение своей участковой избирательной комиссии», - говорится в сообщении пресс-службы комиссии.

В досрочном голосовании в ХМАО, которое проходило с 31 августа по 10 сентября, приняли участие 4 962 человека. В том числе проголосовали 254 избирателя, проживающие в труднодоступных территориях в Белоярском, Сургутском и Ханты-Мансийском районах.