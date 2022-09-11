16+
Логотип Сиапресс
USD  60,4696   EUR  60,8571  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Мошенник рассказал вартовчанке, как не стать жертвой обмана, и убедил взять крупный кредит

Вартовчанка оформила кредит на 1,2 миллиона рублей и перевела деньги мошенникам

​Мошенник рассказал вартовчанке, как не стать жертвой обмана, и убедил взять крупный кредит
pixabay.com

Жительница Нижневартовска стала очередной жертвой мошенников. Они выманили у нее крупную сумму по известной схеме, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он рассказал вартовчанке, какие схемы используют мошенники, и убедил в том, что прямо сейчас неизвестные лица пытаются оформить на нее кредит.

Под руководством афериста вартовчанка оформила в банке кредит на сумму 1,2 млн рублей (включая страховку на 250 тыс.) и обналичила деньги. После этого она перевела 950 тыс. рублей на «безопасный» счет, озвученный мошенником.

«Женщине показалось, что она уберегла свои деньги от преступников. Однако впоследствии сообразила, что исполнила волю мошенников. В настоящее время по факту обмана возбуждено уголовное дело», - уточнили в пресс-службе полиции.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:18, просмотров: 26, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Корона наступает? В Югре растет число новых заболевших 876
  2. ​Новая дорога продолжит Никольскую улицу в Сургуте 827
  3. ​Сургутский школьник предложил плавить снег энергией ГРЭС 763
  4. ​Системы очистки воды в Сургуте обновят 628
  5. ​Питерскому художнику-хулигану светит уголовка 624
  6. ​Наталья Комарова с Вагитом Алекперовым съездили в город-юбиляр Покачи 465
  7. ​Алкаш после двери алкомаркета должен видеть опорный пункт полиции, а не детскую площадку с играющим на ней ребенком 386
  8. Югорчанин стал лучшим лесным пожарным России 102
  9. ​Мошенник рассказал вартовчанке, как не стать жертвой обмана, и убедил взять крупный кредит 26
  1. В ДТП погибла директор популярной в Сургуте клиники красоты 3379
  2. ​В Сургуте построят большую мечеть за полмиллиарда рублей 2379
  3. Подача отопления в Сургуте начнется с понедельника и продлится пять дней 2280
  4. Сургутянка узнала у незнакомца пароль от мобильного банка и перевела себе 640 тысяч рублей 2128
  5. В Сургуте в ДТП пострадали женщина и младенец 1921
  6. ​Бывший вице-мэр Сургута ушел из Газпрома 1721
  7. Отметили с размахом: главный праздник Сургута посетили более 30 тысяч жителей 1706
  8. ​Сургутские врачи рассказали о программе диспансеризации населения 1435
  9. ​Забор в «долине нищих» можно снести, но не лучше ли серьезно обсудить жилищную политику в Сургуте? 1431
  10. ​Заход — по Ленину 1289
  1. ​Первый ди-джей Сургута, фехтовальщик и чуткий начальник... 8190
  2. Как 37 лет назад Горбачёв в Сургут приезжал 4362
  3. ​Сургутским стрелком на парковке оказался полицейский 3894
  4. ​Сбежавших в ХМАО подростков нашли почти за полторы тысячи километров от дома 3595
  5. ​Открытие сезона охоты в ХМАО откладывается из-за лесных пожаров 3562
  6. Районный парикмахер 3440
  7. В ДТП погибла директор популярной в Сургуте клиники красоты 3379
  8. ​Люди и книги 3293
  9. ​Елена Шумакова — про новое «Утро» молодежной политики Югры 3051
  10. ​Снег не за горами. На Югру надвигаются холода 2879

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика