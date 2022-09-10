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​Наталья Комарова с Вагитом Алекперовым съездили в город-юбиляр Покачи

Губернатор Югры поздравила Покачи с 30-летием

​Наталья Комарова с Вагитом Алекперовым съездили в город-юбиляр Покачи
Фото admhmao.ru

Наталья Комарова посетила Покачи в день юбилея города – ему исполнилось 30 лет. Компанию главе региона составили председатель комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по энергетической политике и энергоэффективности Вагит Алекперов и первый вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Азат Шамсуаров.

Помимо классической торжественной программы, пользуясь случаем, вип-гости побывали в интересных точках города, рассказывает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры. Например – парк семейного отдыха «Теплый берег» на озере Молодежном. Проект его благоустройства так отличился на федеральном уровне, что ему дали грант на сумму 50 млн рублей. Парк раскинулся на 25 тысячах квадратных метрах, для жителей города там организовали: мини-кафе, веревочный парк, площадку для выгула собак, игровую зону для детей, стилизованную под археологические раскопки, обустроили на берегу пирс с удобными креслами для рыбалки, установили специальные чумы-барбекю.

Губернатор также побывала в другом сквере – на улице Таежной, где местные художники организовали арт-пространство. Далее гости поехали в модельную библиотеку имени Александра Филатова, прошедшую через процедуру реконструкции, открыли физкультурно-спортивный комплекс «Сибиряк» (его построил ЛУКОЙЛ по соглашению с правительством Юры). Последний особо важен для развития вовлеченности жителей города в спорт – уже сейчас 51 процент покачевцев занимаются физической активностью.


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Сегодня в 19:30, просмотров: 54, комментариев: 0
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