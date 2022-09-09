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Семь человек пропали в лесах ХМАО, одного не нашли до сих пор

Семь человек пропали в лесах Югры, двое погибли, одного не нашли

Семь человек пропали в лесах ХМАО, одного не нашли до сих пор
pixabay.com

Семь человек пропали в югорских лесах за этот «поисковый сезон». Четвертых удалось найти живыми, два человека погибли, еще одного не нашли до сих пор. Об этом рассказали волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» в ХМАО изданию «Муксун».

По словам волонтеров, люди пропадают по всей Югре: просьбы о помощи поступают из Нефтеюганска, Когалыма, Сургута, Ханты-Мансийска, Мегиона и других городов и поселков.

«У нас была история поиска молодого человека в природной среде. Свидетелей мы нашли, опросили. Искали, беспилотником все посмотрели. Парень до сих пор не найден. При нем не было ничего. Не говоря уже о спичках, зажигалках, телефоне. Он был в обычной одежде», — рассказала пресс-секретарь поискового отряда «ЛизаАлерт» Наталья Горовцова.

По ее словам, людей губит самонадеянность. Они идут в знакомые леса и полагают, что с ними там не может случиться ничего. Многие не берут с собой даже спички, а ведь они могут спасти жизнь.

«Был поиск в районе Покачей: бабушка пошла за грибами. Поиск закончился хорошо. Она очень сообразительная оказалась, в старом пне развела костер. Вот он там тлел, и она сидела на пне всю ночь», — отметила Наталья.

Это помогло пожилой женщине не замерзнуть, а утром ее нашел поисковый отряд.

А вот полезные советы от спасателей, которые позволят не заблудиться в лесу и не запаниковать, если собьетесь с пути.


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Сегодня в 17:28, просмотров: 99, комментариев: 0
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