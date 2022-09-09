Мошенница скрывалась от правосудия 14 лет, но ее помогли поймать югорские оперативники

Югорские сотрудники отделения розыска оперативного отдела УФСИН помогли поймать мошенницу, которая находилась в федеральном розыске с 2008 года. Женщина была приговорена к 3 годам колонии, однако ей удавалось скрыться от правосудия.

Оказалось, что злоумышленница все это время скрывалась под чужими именами, используя липовые паспорта.

«При помощи сторожевого контроля АПК «Безопасный город» представители 7 отдела полиции УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве задержали осуждённую к лишению свободы. В настоящее время гражданка помещена в следственный изолятор», – сообщили в УФСИН Югры.