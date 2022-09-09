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Каждый двадцатый югорчанин боится новой волны ковида

Большинство жителей Югры не беспокоит новая волна коронавируса

Каждый двадцатый югорчанин боится новой волны ковида
Фото: unsplash.com

Югорчане боятся наступления новой волны коронавируса больше, чем в марте этого же года. 1 из 20 жителей округа всерьез волнуется из-за пандемии, каждый третий (34%) лишь немного опасается очередного подъема заболеваемости, а 57% совсем не боится столь стремительно мутирующего вируса. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob.ru.

«Опрошенные старше 45 лет испытывают сильный страх перед COVID-19 чаще, чем респонденты до 34 (15% против 4%). Тех, кто немного боится, больше среди женщин (53% против 38% среди мужчин), тогда как о полном отсутствии каких-либо опасений чаще сообщали представители сильного пола (66% против 30%). Тех, кто совсем не боится коронавируса, больше всего среди югорчан с доходом свыше 80 тыс. руб. (69%). Респонденты, не вакцинированные от ковида, гораздо чаще вакцинированных говорили, что совсем его не боятся (80% против 52% среди тех, кто сделал прививку менее полугода назад)», – говорится в результатах опроса.

При этом о сильном страхе перед болезнью чаще сообщали москвичи и петербуржцы, реже — новосибирцы.

Напоминаем, что за последние сутки в Югре выявили 788 новых случаев коронавируса.


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Сегодня в 13:47, просмотров: 58, комментариев: 0
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