Приложение авиакомпании Utair можно скачать в Google Play и RuStore

Приложение авиакомпании Utair официально вернулось в Google Play и появилось в отечественном магазине программ RuStore.

«Теперь владельцы смартфонов на Android могут скачать наше приложение как в Google Play, так и в RuStore. Отечественный магазин при поддержке Минцифры РФ гарантирует безопасный доступ к приложениям», — отметил президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.

Также все сервисы Utair доступны в личных кабинетах пассажиров на utair.ru.

В личном кабинете и приложении удобно:

покупать билеты без комиссии,

оформлять дополнительные услуги,

выбирать лучшие места,

использовать привилегии программы лояльности Utair Status.

Ранее сообщалось, что приложение авиакомпании будет удалено из App Store и Google Play.