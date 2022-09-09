Жительница Октябрьского района победила в конкурсе красоты для детей

Юная югорчанка Сафия Саргсян победила на конкурсе красоты для детей «Маленькая Мисс Россия — 2022». Состязание проходило в Сочи в конце августа. По информации мэрии Октябрьского района, девочка готовилась к выступлению еще с начала зимы. Сафия приняла участие в костюмированном этапе и шоу талантов.

«Все костюмы шили на заказ, продумывали детали, репетировали творческий номер. Я очень нервничала во время конкурса, а Сафия была абсолютно уверена в своей победе. У неё было столько желания и энергии на всех этапах, что она не могла не победить. В нашей возрастной категории девочек 3-4 лет было четыре участницы, Сафия лидировала с самого начала. Я с раннего детства заметила её артистические способности, а главное — она сама ко всему этому тянется, так что решили, что будем участвовать. Ей вообще очень нравится сцена», — говорит мама маленькой Сафии Астхик Саргсян.