Югра готова к проведению единого дня голосования 11 сентября

Как и во всей России, 11 сентября в Югре – единый день голосования. Жители регионы будут выбирать 13 руководителей муниципальных образований и 113 депутатов местных парламентов. Крупных выборов в этом году не будут (они были год назад), поэтому количество избирателей измеряется небольшим числом – 60 тысяч (то есть 5,3 процента от всех имеющих право голоса), для них будут работать 55 участков, сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики региона.

«Выборный процесс организован в соответствии с утвержденным планом. Его приоритет — конкурентность, открытость, создание равных условий для граждан, обеспечение законности, легитимности выборов», – отметила Наталья Комарова в ходе совещания, посвященного предстоящему волеизъявлению.

По словам председателя окружного избиркома Дениса Корнеева, округ готов к проведению выборов: «Завершена подготовка участковых избирательных комиссий. Избирательные бюллетени подготовлены и переданы всем участковым комиссиям. Избирательная система Югры готова к единому дню голосования. Налажено взаимодействие как с государственными, так и муниципальными органами власти. Необходимое содействие оказывается. Проблемных вопросов нет».

Начальник УМВД по Югре Дамир Сатреддинов со своей стороны обозначил готовность правоохранительных органов к обеспечению порядка и безопасности на выборах – заниматься этим будут сотрудники полиции, Росгвардии, частных охранных предприятий, а также добровольных народных дружин и казачества.