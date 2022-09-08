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​В Югре появятся новые школьные автобусы

36 новых школьных автобусов поступят в ХМАО

​В Югре появятся новые школьные автобусы
Фото: УМВД Югры

В Югру поступят 36 новых школьных автобусов. Расходы на покупку транспорта для образовательных учреждений региона возьмет Минпромторг России по соглашению с ХМАО. Об этом стало известно «Югра-ТВ» на заседании окружного правительства.

Автобусы планируют распределить между школами районных администраций, а также учебными организациями Нижневартовска, Когалыма, Урая, Нягани и Югорска. Также новый транспорт получат три образовательные коррекционные школы округа.

«Сейчас массовая заявка, так как у многих коллег подошёл предел эксплуатации автобусов. Соответственно, мы сейчас этот парк обновляем. Часть автобусов приобретается дополнительно, чтобы организовать новые школьные маршруты. Вот эти 36 автобусов не должны восприниматься так, что практически нигде никого никто не возил, а вдруг начнут возить. Примерно 90% — это обновление парка, плюс некоторые дополнительные новые маршруты», - отметил директор департамента образования и науки Югры Алексей Дренин.

Тем временем, в пассажирских автобусах Сургута откажутся от кондуктора и введут безналичную оплату.


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Сегодня в 16:46, просмотров: 126, комментариев: 0
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