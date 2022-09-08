Зачем в Югре запретили продавать алкоголь в 30 метрах от детских площадок

Вступивший недавно в силу закон о запрете продавать алкоголь в 30 метрах от детских площадок вызвал много обсуждений и нареканий. Представители окружной власти объяснили логику его принятия.

«Инициатива исходила от граждан, жильцов многоквартирных домов. Они жаловались на шум возле магазинов, которые являлись точками притяжения для соответствующего контингента покупателей, – рассказал замдиректора департамента экономического развития Югры Виталий Костин. – Такие обращения поступали в адрес органов местного самоуправления, госвласти автономного округа, были устные обращения в адрес губернатора на встречах с жителями муниципальных образований Югры». Он также отметил, что аналогичные ограничения были приняты в 35 регионах России.

По словам Костина, меры, обозначенные в законе, стали еще более актуальными в пандемию, когда многие люди оказались «заперты» в квартирах и были вынуждены терпеть неудобства, связанные с поведением посетителей алко-точек во дворах.

При этом у бизнеса был двухлетний подготовительный период, в ходе которого можно было адаптироваться к будущим изменениям. И окружная власть помогала тем, кто занимался вопросом заранее. «Большая работа проводилась со стороны правительства округа и департамента экономического развития и по трудоустройству тех, кто будет высвобождаться в этом бизнесе, и с предпринимателями, чтобы они могли переориентироваться или пересмотреть свою деятельность. Мы будем работать с каждым обращением от бизнесменов, смотреть, чем можем им помочь», – сказала по этому поводу бизнес-омбудсмен Югры Ирина Каск.

Меры поддержки действуют и сейчас, напоминает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры. «Инструменты значимые: займы, компенсация затрат на аренду помещений, обучение, переформатирование. Мы помогаем предпринимателям укомплектовать продающие платформы, которые привлекают клиентов, – рассказывает гендиректор фонда поддержки предпринимательства «Мой бизнес» Роман Колупаев. – Вы можете обратиться к нам через наш сайт или номер телефона, мы всегда открыты и готовы помогать и подбирать соответствующих арендаторов, в том числе в индивидуальном порядке».