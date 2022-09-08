Суд обязал чиновников Нягани закрыть свалку рядом с аэропортом Советский

Суд апелляционной инстанции признал законными требования транспортного прокурора о запрете эксплуатации полигона бытовых отходов, расположенного рядом с аэропортом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Суд установил, что в шестой подзоне приаэродромной территории аэропорта Советский находится городская свалка. Ее собственником является администрация Нягани, а эксплуатирующей организацией – муниципальное предприятие «Чистый город».

«На данном полигоне ведется деятельность по размещению и захоронению пищевых отходов, что способствует привлечению и массовому скоплению птиц, которые перемещаются в сторону аэропорта. В связи с этим работа полигона создает реальную угрозу безопасности полетов и может привести к авиационным происшествиям с участием птиц», - отмечают в пресс-службе.

В адрес администрации Нягани и эксплуатирующей организации вносились представления об устранении выявленных нарушений, однако требования прокурора были отклонены. Тогда прокурор подал иск в Няганский горсуд, который его удовлетворил. Чиновники обжаловали вынесенное решение, однако суд ХМАО также признал требования прокурора законными и отклонил жалобу мэрии.

Прокуратурой установлен контроль за исполнением решения суда.