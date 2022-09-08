Жительницу Нягани незаконно лишили выплаты на ребенка

Жительница Нягани обратилась в прокуратуру с жалобой на то, что ее незаконно лишили денежной выплаты на ребенка от 8 до17 лет. В ходе проверки установлено, что в мае-июне Пенсионный фонд Югры отказал югорчанке в выплате из-за того, что у нее якобы превышен размер среднедушевого дохода семьи над величиной прожиточного минимума.

Как оказалось, сотрудники Пенсионного фонда при расчете среднедушевого дохода семьи повторно учли доход женщины. В связи с этим прокурор Нягани внес в адрес регионального управления Пенсионного фонда представление, которое было рассмотрено и удовлетворено.

«После вмешательства прокуратуры города заявительнице назначена указанная мера социальной поддержки, произведены соответствующие выплаты», - добавили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.