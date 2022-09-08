На 10% выросло число резюме в ХМАО

Жители ХМАО стали чаще искать работу. За август число резюме, размещенных на сайте Headhunter, выросло на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба компании.

Чаще всего югорчане ищут работу в сфере производства (41%), административного персонала и маркетологов (31%), строительства (29%) и продаж (21%). Ряд сфер, напротив, стали менее популярными среди жителей ХМАО.

«Количество желающих работать в добыче сырья сократилось на 73%, в сфере искусства и развлечений – на 72%, в банках – на 71%», - говорится в исследовании hh.ru.

Ранее сообщалось, что Югра оказалась в пятерке российских регионов по доле работников с зарплатой выше среднего по стране. Мы отобрали самые высокооплачиваемые вакансии, которые есть в регионе.