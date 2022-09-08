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Югорчане стали чаще искать работу

На 10% выросло число резюме в ХМАО

Югорчане стали чаще искать работу
pixabay.com

Жители ХМАО стали чаще искать работу. За август число резюме, размещенных на сайте Headhunter, выросло на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба компании.

Чаще всего югорчане ищут работу в сфере производства (41%), административного персонала и маркетологов (31%), строительства (29%) и продаж (21%). Ряд сфер, напротив, стали менее популярными среди жителей ХМАО.

«Количество желающих работать в добыче сырья сократилось на 73%, в сфере искусства и развлечений – на 72%, в банках – на 71%», - говорится в исследовании hh.ru.

Ранее сообщалось, что Югра оказалась в пятерке российских регионов по доле работников с зарплатой выше среднего по стране. Мы отобрали самые высокооплачиваемые вакансии, которые есть в регионе.


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Сегодня в 12:43, просмотров: 84, комментариев: 0
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