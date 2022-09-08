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В Югре подскочила суточная заболеваемость ковидом

817 новых заболевших коронавирусом выявили в ХМАО за сутки, из них в Сургуте 223

В Югре подскочила суточная заболеваемость ковидом
pixabay.com

В Югре за последние сутки выявлено 817 новых заболевших коронавирусом. В предыдущие два дня регистрировалось порядка 500 случаев заражения. Новые заболевшие обнаружены в 21 муниципалитете региона, из них 223 – в Сургуте, 133 – Ханты-Мансийске, 74 – Нижневартовске, 49 – Нефтеюганске, 45 – Пыть-Яхе, 44 – Лангепасе. В других муниципалитетах зарегистрировано от 8 до 32 новых случаев заболевания.

«По клинической структуре: с симптомами ОРВИ — 800, пневмония — 16, бессимптомно — 1», - отметили в окружном оперативном штабе.

Всего ковидом в Югре на этот момент болеют 6 429 человек. Общее число лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии достигло 227 195. Выздоровели за весь период пандемии 218 205 человек. Скончался 2 561 пациент.


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Сегодня в 11:13, просмотров: 90, комментариев: 0
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