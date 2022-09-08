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Любитель нетрезвой езды из Югорска вновь предстанет перед судом

За вождение в нетрезвом виде жителю Югорска грозит лишение свободы до трех лет

Любитель нетрезвой езды из Югорска вновь предстанет перед судом
Фото: unsplash.com

Молодой житель Югорска, ранее судимый за вождение в нетрезвом виде, снова ответит по закону. По предварительной информации, пьяного мужчину остановили сотрудники ГИБДД, но он отказался от медицинского освидетельствования.

«Установлено, что молодой человек, ранее осужденный за угон автомобиля, управление им в состоянии опьянения, оскорбление представителя власти, к лишению свободы условно с лишением права управления транспортным средством, вновь сел за руль, будучи остановленным сотрудниками ГИБДД отказался от прохождения медицинского освидетельствования», – добавили в прокуратуре Югры.

Рецидивисту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет.


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Сегодня в 10:22, просмотров: 115, комментариев: 0
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