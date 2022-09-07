Полпред Владимир Якушев предложил ввести туристический сбор в УрФО

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев предложил ввести в уральских регионах туристический денежный сбор, аналогичный тому, который действует в ряде российских субъектов. Такое заявление он сделал на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

«Конечно, регионы УрФО проработают такой вопрос. Считаю, что нам от этого источника отказываться не надо, в противном случае мы не получим возможности для улучшения нашей инфраструктуры, а делать это необходимо. Мы же хотим хорошо, комфортно отдыхать? Давайте немножко все скинемся, по чуть-чуть, чтобы всем по карману было», — цитирует полпреда ТАСС.

С 2018 года курортный сбор взимают в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях. В 2018–2021 годах в Ставропольском крае удалось собрать 904,5 млн руб., в Краснодарском — 538,1 млн руб. Меньше всего средств от туристов поступило в Алтайском крае — 115,6 млн руб., пишет «Коммерсантъ».