Югорчанин Евгений Гайдаенко сразится с коллегами за звание лучшего лесного пожарного России

Парашютист-пожарный Базы авиационной и наземной охраны лесов Евгений Гайдаенко участвует в VIII всероссийском конкурсе «Лучший лесной пожарный 2022». Он представляет Югру на этом престижном профессиональном конкурсе, сообщает телеграм-канал «Депнедра Югры».

«Вместе со своими соперниками – а их в этом году 24 лесных пожарных из 20 регионов России и Республики Беларусь, югорчанин продемонстрирует физическую подготовку в беге по пересеченной местности, пройдет дистанцию спортивного ориентирования в лесу и преодолеет лесопожарную полосу препятствий», - говорится в сообщении канала.

Коллеги Евгения уверены, что у него есть все шансы на победу. В федеральном этапе конкурса он участвует не первый год. В 2019 году Евгений стал третьим, в 2021 году – серебряным призером конкурса.

Имена победителя и призеров конкурса этого года назовут вечером 9 сентября.