433 новых заболевших коронавирусом выявили в ХМАО, из них 144 в Сургуте

В 18 муниципалитетах ХМАО за последние сутки выявили 433 новых заболевших коронавирусом. Из них 144 – в Сургуте, 76 – Нижневартовске, 42 – Ханты-Мансийске, 30 - Лангепасе, по 24 - Нефтеюганске и Кондинском районе. В других муниципалитетах зафиксировано от 1 до 16 новых случаев заражения.

«По клинической структуре: с симптомами ОРВИ — 419, пневмония — 7, бессимптомно — 7», - уточнили в окружном оперативном штабе.

Всего ковидом на этот момент, по официальным данным, в Югре болеет 6 471 человек. Общее число лабораторно подтвержденных случаев заражения с начала пандемии достигло 226 378. Выздоровели за весь период 217 346 человек. Скончался 2 561 пациент.