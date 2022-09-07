Югорчанка в течение 9 месяцев перевела на счета мошенников полтора миллиона рублей

57-летняя жительница поселка Белый Яр (Сургутский район) стала жертвой мошенников. В общей сложности она перевела на счета аферистов свыше 1,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Полицейские установили, что в декабре 2021 года югорчанка оставила заявку на сайте, посвященном заработку на инвестициях. Через некоторое время с ней связалась девушка, которая представилась брокером компании Just Trading Company, и предложила поучаствовать в торгах на биржевом рынке, а также зарегистрировать личный кабинет. Для начала женщина перевела небольшую сумму и увидела в личном кабинете прибыль. После этого брокер потребовала увеличить сумму вложений, ради чего югорчанка оформила несколько кредитов. Спустя время она захотела вывести заработанные деньги, но для это пришлось оплатить еще и комиссию. После этого «брокер» перестала выходить на связь.

«В течение 9 месяцев женщина совершила 19 транзакций на электронные кошельки и абонентские номера и лишилась более 1 миллиона 520 тысяч рублей», - уточнили в пресс-службе полиции.