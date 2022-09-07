Пострадавшая от нападения собаки в Нягани получила деньги за моральный вред

В Нягани суд обязал возместить моральный вред несовершеннолетней девочке, пострадавшей от нападения собаки. Установлено, что в ноябре прошлого года в происшествии она получила телесные повреждения и была госпитализирована в больницу.

«В силу закона выгул домашних животных должен осуществляться при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических лиц и юридических лиц. Из норм гражданского законодательства следует, что владельцы домашних животных обязаны возместить причиненный их питомцами вред, в том числе моральный, пострадавшему лицу», – отметили в прокуратуре Югры.

Суд взыскал с владелицы собаки денежные средства в размере 50 тысяч рублей. Решение исполнено в полном объеме.