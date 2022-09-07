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​По центру Нефтеюганска прогулялись коровы

Коровы вышли на прогулку в центр Нефтеюганска – их хозяйку накажут

​По центру Нефтеюганска прогулялись коровы
Эльвира Бугай / vk.com

По центру Нефтеюганска прогулялись коровы. Хозяйку животных нашли и привлекут к ответственности, сообщила глава города Эльвира Бугай.

«Факт незаконного выгула скота в центре города зафиксирован сотрудниками администрации. Ведется работа с собственником фермерского хозяйства, который в дальнейшем будет привлечен к административной ответственности в соответствии с окружным законом», - написала градоначальница на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Она добавила, что коров отловили и отправили домой в стойло.

Ранее сообщалось, что глава сельского поселения Угут (Сургутский район) Андрей Огородный отогнал волка, который охотился на молодого лося. Это произошло, когда мужчина ехал на моторной лодке по реке в поисках удачного места для рыбалки.


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Сегодня в 09:20, просмотров: 77, комментариев: 0
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