263 дома убрали из программы капремонта ХМАО, собранные деньги пообещали вернуть жителям

В ХМАО из 30-летней программы капремонта исключили 263 дома. Большинство из них расположено в Березовском районе (50), а также в Советском (42) и Ханты-Мансийском (36) районах. Об этом сообщается на сайте Югорского фонда капремонта.

«Основаниями для исключения домов из программы стало признание домов аварийными и превышение стоимости комплексного капитального ремонта дома над предельной», — говорится в сообщении фонда.

Там добавили, что большинство исключенных домов – деревянные, где мало жителей, и для сбора средств на полное обновление потребуется очень много времени. Такие дома скорее войдут в программу расселения. В фонде пообещали, что жителям домов, исключенных из программы капремонта, вернут собранные деньги по заявлению.

Всего в обновленную долгосрочную программу капремонта ХМАО входит 6 113 домов.