Житель Лангепаса подозревается в избиении 84-летнего отчима до смерти

В Лангепасе возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя. Он подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Преступление произошло в августе. По версии следствия, подозреваемый, находясь у себя в квартире, в порыве эмоций несколько раз ударил руками по голове своего 84-летнего отчима. Пожилого мужчину госпитализировали в Лангепасскую городскую больницу, где спустя 2 недели он скончался.

Подозреваемого поместили под домашний арест. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.