514 новых заболевших ковидом обнаружили в Югре за сутки, из них 209 в Сургуте

В Югре за минувшие сутки выявили 514 новых случаев заражения коронавирусом. Как и в предыдущие дни, большинство новых заболевших зафиксировано в Сургуте – 209, а также в Нефтеюганске – 81, Нижневартовске – 65 и Урае – 35.

«По клинической структуре: с симптомами ОРВИ — 500, пневмония — 4, бессимптомно — 10», - уточнили в окружном оперативном штабе.

Всего ковидом в ХМАО на этот момент, по официальным данным, болеют 7 245 человек. Общее число лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии достигло 225 945. Выздоровели за весь период 216 139 человек. Умер 2 561 пациент.