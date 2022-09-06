Два гроссмейстера из Югры поборются за победу в Суперфинале чемпионата России

Гроссмейстеры из Югры Илья Ильюшенок и Ольга Гиря примут участие в Суперфинале чемпионата России по шахматам. Об этом сообщает издание «Звезда Лангепаса». Соревнование пройдет в Чебоксарах.

Отмечается, что Илья и Ольга – единственные представители ХМАО на турнире. Для парня это первый Суперфинал в России, в то время как его «коллега» уже завоевывала победу в 2019 году, а также становилась второй в 2018.

Соревнование стартует с 10 сентября. Общий гарантированный призовой фонд составляет 11 миллионов рублей.