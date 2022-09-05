Югорские баскетболисты с ПОДА привезли бронзу со Всероссийского турнира

Баскетболисты-колясочники команды «Легион-Югра» завоевали бронзу на всероссийском турнире. Соревнования проходили в Санкт-Петербурге со 2 по 4 сентября, борьбу за кубок турнира вели шесть команд. В последний день региональные спортсмены встретились с московским «ФАЛЬКОНОМ», противостояние завершилось счетом 47:51 в пользу югорчан.

«Финальная игра была очень напряженной. Решалась судьба третьего места. Сначала проигрывали, счет был 12:2 в пользу соперников, изменили тактику и долго шли вровень, — комментирует тренер легионеров Андрей Максимов. — В таймауте сделали замены. Играли прессингом — провоцировали противников на ошибки. Они поддались и проиграли. Результат встречи решил исход турнира, домой мы едем с бронзой. Это долгожданная победа — результат командной упорной борьбы!»

Ранее в рамках турнира «Легион-Югра» провел четыре встречи. Югорчане одержали победу в играх с «Триумфом» из г.о. Люберцы со счетом 60:43 и ульяновской «Волгой» с результатом 52:38. Уступили командам «Крылья Барса» из Татарстана 41:67, а также представителям северной столицы «БасКИ» 31:71.