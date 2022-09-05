Свыше 4 тысяч литров нелегального алкоголя обнаружили полицейские в Нефтеюганске

Более 4 тысяч литров немаркированной алкогольной продукции обнаружили полицейские в гаражных боксах Нефтеюганска, сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.

«В Нефтеюганске в гаражных боксах полицейские обнаружили партию с крепким алкоголем различных наименований, на котором отсутствовали акцизные марки. Всего – более 8600 бутылок. Среди них: водка, коньяк и виски», - говорится в сообщении пресс-службы.

Полицейские задержали местного индивидуального предпринимателя. По данным УМВД, он незаконно приобрел алкогольную продукцию на сумму более 2,6 млн рублей у неустановленных лиц, для последующей реализации на территории города.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ. Проводится комплекс следственных мероприятий.