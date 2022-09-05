Особый противопожарный режим отменили в Югре: действующих лесных пожаров в регионе нет

В лесах ХМАО отменили особый противопожарный режим. Об этом сообщает окружной департамент недропользования и природных ресурсов.

«Решение принято с учетом текущей лесопожарной обстановки и прогноза погоды на ближайшие недели. Сегодня действующих лесных пожаров нет», - говорится в сообщении телеграм-канала департамента.

Уточняется, что за минувшую неделю, с 29 августа по 5 сентября, в ХМАО ликвидировали 28 лесных пожаров. Площадь, пройденная возгораниями, составила 61,2 тыс. гектаров. Всего с начала пожароопасного сезона в регионе ликвидировали 432 лесных пожара площадью 405,1 тыс. гектаров.