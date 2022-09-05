Салют на День нефтяников в Нягани запустили раньше объявленного времени

Из-за неверного расписания жители Нягани не успели на праздничный салют на День нефтяника. Он должен был начаться в 22:30 по местному времени. Своим негодованием горожане поделились в группе во «ВКонтакте» «Типичная Нягань».

«Чья идея была запускать салюты в жилом районе в 10 часов вечера? Нет, я, конечно, понимаю, классно, красиво, но это глупость. Во-первых, многие люди попросту не успели и не увидели салют. Во-вторых, в десятом микрорайоне разбудили всех, кто спал. Многие напугались, потому что никто не ожидал салюта», – пожаловался житель в соцсетях.

Кроме того, некоторые отметили, что подобные проблемы происходят на регулярной основе. «Действительно жалко, что время салюта было указано неверно... Это уже не в первый раз. Зная это, вывели детей пораньше. Я сейчас дам совет умный. В следующий раз не обозначайте время салюта в программе, пишите о нем как в других городах делают: салют возможен в любое время праздничной программы. И тогда не будет недовольных», – посоветовала горожанка.

В администрации ситуации пока что не прокомментировали.