Югорчане рассказали, где проведут осенний отпуск

Большинство югорчан-отпускников проведут свой осенний отпуск дома. И лишь 6% опрошенных жителей округа планируют отправиться в путешествие по России. При этом самые популярные туристические направления — Черноморское побережье, Санкт-Петербург, Москва, Казань, Калининградская область, города Золотого кольца, Северный Кавказ и Карелия. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob.ru.

«Один из трех трудоустроенных югорчан планирует пойти в отпуск этой осенью: 22% проведут его дома, 3% отправятся на дачу, 6% планируют поездку по России и еще 3% проведут отпуск за границей. За пределами России для осеннего отпуска югорчане чаще выбирали Турцию, Египет и Грузию. 52% горожан не планируют брать отпуск на осень», – сообщают эксперты.

Путешествовать по России во время своего отпуска чаще собираются респонденты с доходом от 50 до 80 тысяч рублей в месяц (12%). Заграничный отпуск этой осенью чаще всего планируют югорчане с доходом от 80 тысяч рублей.