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В Югре рубят кедры ради сбора шишек

Югорчане пожаловались на варварское истребление кедров ради шишек

В Югре рубят кедры ради сбора шишек
Фото: скрин видео «Это Юганск, детка Нефтеюганск» / vk.com

В лесах ХМАО рубят кедровые сосны ради сбора орехов. Видео со спиленными деревьями появилось в группе «Это Юганск, детка Нефтеюганск» в соцсети «Вконтакте».

По словам местных жителей, если раньше сборщики орехов портили деревья, сбивая шишки колотушками, то теперь они рубят кедры.

«Я прожил в Югре 30 лет, но ни разу не видел такого варварского отношения к природе нашего края. От нашествия «саранчи» страдаем не только мы, местные, но и вся флора и фауна наших лесов. Сбор шишки превратился в прибыльный бизнес, но страдает от этого природа. Кедр не воспроизводится, без ореха не могут жить белки и летяги, а также кедровки. Зверь уходит. Через несколько лет такой зачистки не останется ничего», - говорится в комментарии к видео.

Автор ролик добавил, что орехи «фурами вывозятся из Югры в страны ближнего зарубежья и потом, наверное, в Китай». Югорчане попросили чиновников заняться проблемой дикоросов в регионе и ввести тотальный контроль за сбором шишек, а также ограничить их вывоз.

Ранее власти ХМАО призвали югорчан сообщать о сборщиках орехов, которые собирают плоды хвойных деревьев с помощью колотушек. Такие приспособления сильно вредят растениям. За причинение вреда деревьям шишкарь может получить штраф до 4 тысяч рублей (статья 8.28 КоАП «Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан»).


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Сегодня в 09:14, просмотров: 213, комментариев: 0
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