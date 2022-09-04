Зарплаты югорских ученых в два раза превышает среднюю по региону

Зарплаты ученых ХМАО в два раза превышают показатель средней зарплаты по региону. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на директора департамента образования ХМАО Алексея Дренина.

«Средняя годовая зарплата научных сотрудников и преподавательского состава в вузах равняется 200% от средней по региону. Это приблизительно 140 тысяч рублей. У учителей этот показатель 100%, их средняя годовая зарплата составляет немного больше 70 тысяч рублей», — сказал Дренин.

Напомним, что ранее Югра оказалась в пятерке российских регионов по доле работников с зарплатой выше среднего по стране.