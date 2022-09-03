В Когалыме больше всего приютили собак после зоозащитных акций

В Югре за время проведения зоозащитных мероприятий приютили 154 собаки. Первое место по пристройству животных занял Когалым – там 27 животных передали в добрые руки. В Сургуте и Сургутском районе 19 четвероногих смогли обрести новый дом. Об этом сообщает Сургут 24.

«Чем запоминаются зоозащитные акции, это яркие мероприятия. Они проводятся благодаря инициативе зоозащитных организаций при поддержке органов местного самоуправления. В Сургуте хорошо провели зоофестиваль «Барбос-фест». Зоозащитные акции настолько полюбились и детям, и взрослым, что мы планируем проводить их на постоянной основе», – рассказал руководитель ветслужбы Югры Алексей Зуев.