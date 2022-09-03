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Югорским школьникам и учителям продолжат измерять температуру перед уроками из-за ковида

Санврачи ХМАО рассказали, какие антиковидные меры действуют на территории школ

Югорским школьникам и учителям продолжат измерять температуру перед уроками из-за ковида
Фото: t.me/glava_hm

Роспотребнадзор Югры рассказал, какие антиковидные ограничения отменили для школ. Среди них – необходимость закреплять за каждым классом отдельный учебный кабинет и соблюдение социальной дистанции в местах проведения аттестации. Также учителям теперь не надо разрабатывать разный график начала уроков и перемен для сокращения числа контактов между школьниками.

Некоторые меры в новом учебном году все же остаются:

  • Сохранилось требование по проведению «утренних фильтров» – школьникам и учителям будут измерять температуру перед уроками.
  • Персоналу столовой по-прежнему важно использовать маски (одноразовые или многоразовые со сменными фильтрами), а также перчатки.

«Действующие меры помогут сохранить здоровье учеников и сотрудников учебных заведений», – заверили санврачи.


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03 сентября в 14:25, просмотров: 751, комментариев: 0
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