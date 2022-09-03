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Югорчан просят помочь в сборе средств для лечения 18-летнего парня от рака

Югорчане собирают деньги на лечение онкобольного юноши из Кондинского района

Югорчан просят помочь в сборе средств для лечения 18-летнего парня от рака

Администрация Кондинского района просит помочь собрать деньги на лечение 18-летнему парню. В августе у Алексея Коробчука обнаружили прогрессирование болезни лимфома Ходжкина. Юноша до этого проходил курсы химиотерапии в онкологических центрах Нижневартовска и Ханты-Мансийска.

Сейчас требуется пересадка костного мозга и необходима срочная консультация Федерального центра онкологии (ФГБУ «НМИЦ им. Н. Н. Блохина», г. Москва).

Номер счета матери Алексея 40817810567173042208 «ПАО СБЕРБАНК», Антонина Юрьевна С.


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03 сентября в 13:17, просмотров: 819, комментариев: 0
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