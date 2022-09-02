Глава из ХМАО отогнал волка, который охотился на молодого лося

Глава сельского поселения Угут (Сургутский район) Андрей Огородный отогнал волка, который охотился на молодого лося. Это произошло, когда мужчина ехал на моторной лодке по реке в поисках удачного места для рыбалки, пишет «Вестник Сургутского района».

Андрей Огородный заметил в воде молодого лося. Подъехав поближе, он понял, что животное в реку загнал волка. Глава Угута криками отогнал хищника и проследил, чтобы лось добрался до противоположного берега. По словам Огородного, больше всего он переживал за свою собаку, которая сидела в лодке, лаяла на животных и даже хотела прыгнуть в реку.

«Думал, если спрыгнет к волку, тот ее просто убьет, или побежит за лосенком в лес, а потом ищи ее весь день. Надеюсь, что с лосенком все хорошо, что волк не переплыл реку и не догнал его», – добавил Андрей Огородный.