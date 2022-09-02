743 новых заболевших ковидом выявили в ХМАО за сутки

743 новых случая коронавируса выявили в 19 муниципалитетах ХМАО за последние сутки. Из них 204 – в Сургуте, 121 – Ханты-Мансийске, 109 – Нижневартовске, 53 – Урае, 50 – Нефтеюганске, 42 – Мегионе, 30 – Сургутском районе. В остальных муниципалитетах зафиксировано от 4 до 22 новых заболевших.

«По клинической структуре: с симптомами ОРВИ — 728, пневмония — 6», - уточнили в окружном оперативном штабе.

Всего ковидом в Югре на этот момент болеют, по официальным данным, 6 438 человек. Общее число лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии достигло 223 183. Выздоровели за весь период 214 185 человек. Умерли 2 560 пациентов.