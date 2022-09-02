Празднование Дня Нефтяника переносят в югорском городе из-за гибели топ-менеджера «Лукойла» Маганова

В Урае приняли решение перенести праздничные мероприятия, посвященные Дню работников нефтяной и газовой промышленности, из-за гибели председателя совета директоров ПАО «Лукойл» Рамиля Маганова. Об этом сообщается в официальной группе мэрии города в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с трагическим событием принято решение о переносе праздничных мероприятий, посвященных Дню работников нефтяной и газовой промышленности. О времени и формате их поведения администрация Урая сообщит дополнительно в средствах массовой информации и социальных сетях», - говорится в сообщении.

По данным источника Ura.ru, праздничные декорации также демонтируют в Когалыме и Лангепасе, но соответствующих сообщений от администрации этих городов не поступало.

Глава совета директоров, первый исполнительный вице-президент «Лукойла» Рамиль Маганов погиб накануне, 1 сентября. По данным СМИ, он выпал из окна шестого этажа. В компании подтвердили информацию о смерти топ-менеджера, но называть причины не стали.

Рамиль Маганов начинал свою карьеру в Югре с должности главного инженера «Лангепаснефтегаза». В 1993 году был назначен на должность вице-президента нефтяного концерна «ЛангепасУрайКогалымнефть», а через год стал первым вице-президентом «Лукойла». В 2020 году Маганова назначили председателем совета директоров.