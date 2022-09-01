Спасатели вывели заблудившихся грибников из югорского леса

В Октябрьском районе ХМАО заблудились три человека, ушедшие в лес за грибами. Поиском потерявшихся занимались спасатели. Они выезжали на 57 км дороги «Нагянь – Емега», говорится в ежедневной сводке «Центроспас-Югории».

«Прибыв к месту поисков, спасатели при помощи специальных громкоговорящих установок, потерявших вывели из леса. Пострадавшие в медицинской помощи не нуждались», - рассказали подробности в ведомстве.

В «Центроспас-Югории» напомнили основные правила поведения в лесу.

Если вы собираетесь в лес:

обязательно известите о своем походе родственников, соседей, друзей;

изучите заранее место на карте;

сообщите, в каком районе собираетесь находиться и когда планируете вернуться;

необходимо тщательно продумать свое снаряжение (яркая одежда, удобная обувь). Возьмите с собой заряженный сотовый телефон, пополните баланс. Нож, фонарик, зажигалку, воду, запас калорийных продуктов;

не удаляйтесь далеко от дороги или железнодорожных путей, не заходите вглубь незнакомого леса;

не отпускайте в лес своих родных и близких (пожилых и имеющих различные заболевание людей). Помните, даже если такие люди отправляются в лес не одни, а с опытным попутчиком, то у них должен быть запас соответствующих медицинских препаратов, согласованный с врачом.

Если вы потерялись в лесу: